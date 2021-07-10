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Не привившихся туристов Кубани ждут проблемы с законом. И штрафы до 30 тысяч рублей
10 июля, 2021 09:37
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Фото: Pixabay
С 1 августа в Краснодарской крае туристам, не привившимся от коронавируса в течение первых трех дней пребывания грозит административная ответственность.
Как поясняется на сайте администрации региона, за нарушителей будут составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Максимальная санкция по ней - 30 тысяч штрафа.
Ранее глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила о необходимости вакцинировать всех россиян, чтобы получить статус «передовой» страны.
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