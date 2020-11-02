Не понятную россиянам инициативу с изъятием детей спешат принять до конца года

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До конца года Госдума может принять законопроект об ускоренном изъятии детей из семьи в случае угрозы их жизни. Документ поддержало правительство, но раскритиковала Общественная палата. Эксперты считают, что население может не понять инициативу.

Первое чтение законопроекта об изъятии детей состоится в ноябре. Глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала, что документ призван защитить детей, если их жизни и здоровью есть реальная угроза.

«Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна», — сказала депутат.

Важно, что в законопроекте прописано участие органов опеки на суде по изъятию детей - это позволит избежать злоупотреблений, считает Плетнева.

До сих пор решение об изъятии принималось только после акта органа опеки или главы муниципального образования. Этот порядок посчитали несовершенным. Депутаты предложили изымать детей на основании решения суда, которое должно приниматься в течение суток с момента подачи опекой соответствующего искового заявления.

Кабмин дал положительный отзыв на законопроект и предложил еще больше сократить время рассмотрения таких дел. Другой точки зрения придерживаются Общественная палата и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Они требуют доработки документа, в противном случае его принятие может привести к росту нарушений прав семьи и детей, считают обе стороны.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев сказал «Известиям», что против законопроекта был организован сбор подписей - более 100 тысяч человек не поддержали идею, так как общество недовольно инициативой. Он надеется, что документ доработают с учетом предложений церкви и Общественной палаты.

В начале октября президент России Владимир Путин создал Фонд защиты детей.