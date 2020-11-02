Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Не понятную россиянам инициативу с изъятием детей спешат принять до конца года

Лилия Караева
2 ноября, 2020 09:22
1 мин
Девочка
Piqsels.com

До конца года Госдума может принять законопроект об ускоренном изъятии детей из семьи в случае угрозы их жизни. Документ поддержало правительство, но раскритиковала Общественная палата. Эксперты считают, что население может не понять инициативу.

Первое чтение законопроекта об изъятии детей состоится в ноябре. Глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева рассказала, что документ призван защитить детей, если их жизни и здоровью есть реальная угроза.

«Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна», — сказала депутат.

Важно, что в законопроекте прописано участие органов опеки на суде по изъятию детей - это позволит избежать злоупотреблений, считает Плетнева.

До сих пор решение об изъятии принималось только после акта органа опеки или главы муниципального образования. Этот порядок посчитали несовершенным. Депутаты предложили изымать детей на основании решения суда, которое должно приниматься в течение суток с момента подачи опекой соответствующего искового заявления.

Кабмин дал положительный отзыв на законопроект и предложил еще больше сократить время рассмотрения таких дел. Другой точки зрения придерживаются Общественная палата и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Они требуют доработки документа, в противном случае его принятие может привести к росту нарушений прав семьи и детей, считают обе стороны.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев сказал «Известиям», что против законопроекта был организован сбор подписей - более 100 тысяч человек не поддержали идею, так как общество недовольно инициативой. Он надеется, что документ доработают с учетом предложений церкви и Общественной палаты.

В начале октября президент России Владимир Путин создал Фонд защиты детей.

темы
дети
Госдума
семья
законопроект
изъятие
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!