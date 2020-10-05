Не по-христиански: в Москве полиция задержала мужчину за хищение креста за 1 млн рублей

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В Москве мужчину, подозреваемого в хищении креста из белого золота со вставками из драгоценных камней, задержали.

Заявление о пропаже ювелирного изделия за 1 миллион рублей подала 40-летняя женщина. Она хотела продать крест через своего знакомого, который поначалу охотно согласился помочь ей. Однако спустя время перестал выходить на связь.

Глава ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина пояснила, что сотрудники уголовного розыска в итоге задержали подозреваемого на улице Бориса Пастернака. Им оказался 39-летний житель столицы. Как сообщают правоохранители, мужчина уже успел продать дорогостоящее украшение и потратить вырученные деньги, передает агентство городских новостей «Москва».

Следствие возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что строителю космодрома «Восточный», похитившему свыше 288 миллионов рублей, дали условный срок.