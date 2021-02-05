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Многие годы версии о гибели основателя и первого правителя Монгольской империи Чингисхана разнились. Теперь ученые доказали новую причину смерти завоевателя - великого вождя погубила инфекция.

Заново исследовать причины смерти Чингисхана ученых побудила текущая пандемия. Они обратились к историческому тексту, созданному в период правления династии Мин в Китае.

В древнем манускрипте говорится, что с 18 по 25 августа 1227 года полководец почувствовал себя плохо из-за лихорадки. Через 8 дней хан скончался.

Ученые сравнили состояние Чинхисхана с симптомами бубонной чумы и сделали вывод, что его погубила данная болезнь, сообщает телеканал «360». Это доказывают археологические сведения о вспышках заболевания в эпоху правления вождя.

Данную версию могло бы подтвердить исследование тела, но его поиски продолжаются.

Прежде существовали версии, что Чингисхан скончался от потери крови после ножевого ранения или кастрации. Есть легенды, что он умер после травм, полученных в результате падения с лошади, или был убит отравленной стрелой.

Ранее группа ученых объяснила, почему коронавирус появился в Китае.