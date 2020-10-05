«Не могли погибнуть из-за шторма». На Камчатке названа причина гибели животных

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В прибрежной акватории Тихого океана произошло загрязнение, в результате чего на Камчатке начали массово гибнуть морские животные, сообщили эксперты Камчатгидромета.

Глава ведомства Вера Полякова сообщила, что загрязнение могло произойти в придонном слое. По этой причине первоначальные пробы, которые отбирали на поверхности, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу. В ночь на 29 сентября на территорию Камчатки пришел циклон - волны доходили до шести метров. Полякова считает, что именно сильное волнение на море подняло мертвых животных со дна бухты и вынесло на берег.

«Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма», — отметила глава Камчатгидромета, сообщает РБК.

Напомним, руководитель Камчатского края Владимир Солодов развел бурную деятельность, пригрозив массовыми увольнениями в связи с экологической катастрофой в Авачинском заливе. Кроме того, Солодов отметил, что ситуацию будут держать на контроле компетентные службы. В частности, дополнительные пробы воды и песка, а также останков рыб возьмут уже 4 октября.