Резонанс вокруг пляжа на Камчатке заставил местного губернатора «погрозить кулаком»

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Руководитель Камчатского края Владимир Солодов развел бурную деятельность, пригрозив массовыми увольнениями в связи с экологической катастрофой в Авачинском заливе.

Как заявил губернатор в своем профиле в Instagram: «Сегодня с утра выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами... Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены должностные лица. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности».

Кроме того, Солодов отметил, что ситуацию будут держать на контроле компетентные службы. В частности, дополнительные пробы воды и песка, а также останков рыб возьмут уже 4 октября, передает РИА «Новости».