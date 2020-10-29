Не мешайте грабить: американские мародеры напали на российских корреспондентов

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В Филадельфии (штат Пенсильвания) российские корреспонденты подверглись нападению. В результате оператор Первого канала получил сотрясение мозга.

По словам корреспондента Георгия Олисашвили, он и оператор Максим Катаев делали репортаж о мародерах, громящих магазины и другие заведения в Филадельфии. В это время к россиянам подошли недружелюбно настроенные погромщики и стали вести себя агрессивно.

Россияне попытались сесть в машину, однако в этот момент у оператора отобрали дорогостоящую камеру. Катаев попытался забрать камеру обратно и получил несколько ударов в голову.

Корреспонденты сообщили о случившемся сотрудникам правоохранительных органов, однако полицейские посчитали, что там слишком опасно и отказались поехать на место происшествия, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Филадельфии уже несколько дней подряд продолжаются протесты, беспорядки и грабежи.