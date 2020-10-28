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Общество
В США второй день подряд мародеры грабят магазины
28 октября, 2020 12:09
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фото: Pixabay
В Филадельфии (штат Пенсильвания) второй день подряд продолжаются протесты, беспорядки и грабежи.
Поводом для беспорядков стало очередное убийство афроамериканца Уолтера Уоллеса, угрожавшего ножом наряду полиции. Протесты сопровождаются погромами и мародерством, налетчики грабят разгромленные магазины.
Полицейские порекомендовали жителям районов, которые расположены рядом с зоной погромов, не выходить на улицу без крайней необходимости, пишет CBSnews.
Напомним, 26 октября полицейские несколько раз выстрелили в темнокожего Уолтера Уоллеса, в результате чего он скончался.
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