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В США второй день подряд мародеры грабят магазины

Дмитрий Байков
28 октября, 2020 12:09
1 мин
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фото: Pixabay

В Филадельфии (штат Пенсильвания) второй день подряд продолжаются протесты, беспорядки и грабежи.

Поводом для беспорядков стало очередное убийство афроамериканца Уолтера Уоллеса, угрожавшего ножом наряду полиции. Протесты сопровождаются погромами и мародерством, налетчики грабят разгромленные магазины.

Полицейские порекомендовали жителям районов, которые расположены рядом с зоной погромов, не выходить на улицу без крайней необходимости, пишет CBSnews.

Напомним, 26 октября полицейские несколько раз выстрелили в темнокожего Уолтера Уоллеса, в результате чего он скончался.

темы
США
общество
беспорядки
мародер
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