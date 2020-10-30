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Общество
Не менее четырех человек погибли при мощном землетрясении в Измире
30 октября, 2020 18:22
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Фото: Pixabay
В результате мощного землетрясения в турецком Измире погибло не менее четврех человек, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Порядка 120 человек получили различные ранения, отмечает «Интерфакс». В данный момент в регионе продолжаютмя поисково-спасательные работы.
AFAD выделило 360 тысяч долларов на оказание экстренной помощи пострадавшим.
Ранее стало известно, что в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Подземными толчками разрушены минимум 20 домов.
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