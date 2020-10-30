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В результате мощного землетрясения в турецком Измире погибло 17 человек, не менее 709 человек пострадали. Ранее было известно только о 12 погибших, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Ранее стало известно, что в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Подземными толчками разрушены минимум 20 домов. Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции выделило 360 тысяч долларов на оказание экстренной помощи пострадавшим. В данный момент в регионе продолжаютмя поисково-спасательные работы.