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Люди
Не мелочатся: в Краснодаре граждан подвозят к избирательным участкам прямо на автобусах
17 сентября, 2021 09:38
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Telegram-канал «Команда Пивоварова»
Жители Краснодара оказались настолько политически активными, что для них выделили специальный транспорт. Как оказалось, граждан толпами подвозят на автобусах к избирательному участку. Примечательно, что в Краснодаре всего полтора часа назад был дан старт трехдневным выборам. Об этом сообщили соратники российского оппозиционного политика Андрея Пивоварова в Telegram-канале «Команда Пивоварова».
Ранее стало известно о том, что в Новосибирске на избирательном участке умерла женщина.
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