На избирательном участке в Новосибирске умерла женщина
В первый же день выборов не обошлось без происшествий — в Новосибирске на избирательном участке умерла женщина. Трагедия произошла в районе 11 часов утра по местному времени в Кировском районе города на улице Зорге.
УИК 1696 находится в школе №41. В пресс-службе правительства Новосибирска подчеркнули, что женщина, пришедшая отдать свой голос, упала на участке. На месте дежурила фельдшер, которая тут же принялась оказывать первую помощь, пока ехала «скорая». Прибывшие на место медики констатировали остановку сердца. В течение получаса они проводились реанимационные мероприятия, однако вернуть женщину к жизни не удалось, передает «Тайга.инфо».
Напомним, сегодня, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах различного уровня.