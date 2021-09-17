«Началось»: в Москве и в Центральной части России открылись избирательные участки
Сегодня, 17 сентября, в России стартовало трехдневное голосование на выборах различного уровня. Граждане страны смогут заявить о своих предпочтениях вплоть до восьми часов вечера 19 сентября.
В Москве и в Центральной части РФ избирательные участки уже открылись. Но отдать свой голос за понравившегося кандидата в депутаты можно и не выходя из дома — так, москвичи смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании. Помимо жителей столицы, данная возможность будет доступна людям, проживающим в Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.
На официальном сайте мэра Москвы сказано, что кто-то из участников онлайн-голосования сможет выиграть однокомнатную квартиру, кто-то — машину, будут и те, кому просто начислят баллы, которые можно потратить в магазине или в ресторане.