Не коронавирус косит штабелями школьников в Подмосковье

Общество

В Красноармейске 41 школьник обратился к медикам из-за плохого самочувствия. Состояние всех детей удовлетворительное.

Жалобы начали поступать 19 января. У учащихся школ №3 и №4 после осмотра диагностировали признаки отравления. Дети находятся дома.

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, после инцидента был создан оперативный штаб. Прокуратура начала проверку, сообщает телеканал «360». Надзорное ведомство проверит работу не только образовательных учреждений, но и организации, оказывающей услуги питания.

В сентябре сообщалось о тяжелом отравлении детей в Чите бесплатными обедами, которыми школьников поручил обеспечить президент России Владимир Путин.