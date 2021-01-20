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Не коронавирус косит штабелями школьников в Подмосковье

Лилия Караева
20 января, 2021 16:44
1 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 16:44
1 мин
Столовые приборы
Pixabay.com

В Красноармейске 41 школьник обратился к медикам из-за плохого самочувствия. Состояние всех детей удовлетворительное.

Жалобы начали поступать 19 января. У учащихся школ №3 и №4 после осмотра диагностировали признаки отравления. Дети находятся дома.

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, после инцидента был создан оперативный штаб. Прокуратура начала проверку, сообщает телеканал «360». Надзорное ведомство проверит работу не только образовательных учреждений, но и организации, оказывающей услуги питания.

В сентябре сообщалось о тяжелом отравлении детей в Чите бесплатными обедами, которыми школьников поручил обеспечить президент России Владимир Путин.

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Московская область
отравление
Школьники
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