Не две недели: сколько «привитый» Путин будет на карантине после контакта с заболевшим COVID-19
Сколько продлится карантин президента России Владимира Путина, официально не сообщается, но это не две недели. Сроки самоизоляции спрогнозировал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он заметил, что в определении длительности карантина Путина исходит «из общих соображений». Самоизоляция президента после контакта с заболевшим может продлиться неделю: этого достаточно, считает Гинцбург. Конкретные недели определят специалисты, которые наблюдают президента.
Гинцбург оценил решение Путина о карантине как правильное и «сознательное». По мнению гендиректора Центра Гамалеи, президент таким образом подает пример всем согражданам, пишет «Интерфакс».
14 сентября стало известно, что Путин уйдет на самоизоляцию в связи со случаями коронавируса в окружении. Кто заболел, известно. Президент сдал тест на коронавирус, он абсолютно здоров.
Напомним, президент России привился от коронавируса весной. Он получил два укола «Спутника V».