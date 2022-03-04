Названо количество лекарств из 808 жизненно необходимых, аналогов которых в России нет
В России 178 импортных лекарств из списка жизненно необходимых не имеют аналогов. Всего в списке 808 препаратов.
Об отсутствии аналогов сообщила исполнительный директор некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» Елена Неволина. Она указала, что в целом у России нет аналогов 186 лекарств, отпускаемых по рецепту.
Она отметила, что это не очень большая цифра - большинство препаратов производится в России. Неволина заявила телеканалу «360»: «Обещают, что наладят выпуск».
Она не стала делать прогноз по ценам и дефициту препаратов. Неволина отметила, что ситуация меняется - курс рубля нестабилен.
Ранее сообщалось, что аптеки в России делают запас лекарств на два месяца. Это сделано с целью сдержать рост цен.
Аптеки в последние недели наблюдают дефицит лекарств из США, Франции и Германии - они были лидерами российского рынка.