Зачем российские аптеки создают запас лекарств на два месяца
Аптеки в России создают двухмесячный запас товаров в попытке сдержать рост цен. В последний раз запасы лекарств делали в 2014-2015 годах после присоединения Крыма.
О создании запасов товаров рассказал представитель сети аптек «Живика» в Екатеринбурге. По его словам, это сделано по приказу руководства компании.
«При запасе цены можно будет возможно сдерживать», - сказал собеседник, уточнив, что в заявке та же стоимость.
Собеседник Znak.com рассказал, что последние недели наблюдается дефицит некоторых препаратов - резко пропали товары из США, Франции и Германии, которые являлись лидерами рынка.
«Даже у российских препаратов сырье всегда было зарубежное — многие отечественные препараты созданы из международных компонентов. То, что сейчас происходит, может убить фармацевтический рынок», - сказал источник.
Ощущается дефицит лекарств от болезней сердца, гормональных средств и препаратов от бронхиальной астмы.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. В ответ Запад начал вводить санкции.
28 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. В тот же день ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Вслед за этим крупнейшие банки увеличили проценты по ипотеке, потребительским кредитам и вкладам.