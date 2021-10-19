Названо имя передавшего архив с пытками заключенных. Фамилию и фото не раскрывали до его прилета во Францию
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин раскрыл фамилию программиста, который передал секретный архив видеозаписей с пытками заключенных. Его имя не называлось, пока тот не прилетел во Францию - в противном случае «сотрудники ФСБ и СВР могли бы отсечь его по тем странам, где он перемещался и пытался избежать преследования».
Программиста зовут Сергей Савельев. В отношении уехавшего предпринимаются беспрецедентные меры безопасности - он под охраной.
Об этом Осечкин рассказал в эфире «Дождя»* (объявлен в России «иностранным агентом»). По его словам, ФСБ пыталась завербовать и использовать программиста, чтобы обвинить правозащитный проект в разглашении гостайны.
Теперь прибывший во Францию Савельев сможет «рассказать миру о тех страшных вещах, которые он видел своими глазами» в саратовской тюремной больнице, где людей били, насиловали и убивали, отметил Осечкин.
Савельев отбывал в тюрьме девятилетний срок после обвинения в перевозке наркотиков. В местах лишения свободы заключенный работал администратором камер видеонаблюдения. У него был доступ к компьютерам - так к программисту попали 40 гигабайт записей с пытками заключенных и сценами насилия.
Самые первые опубликованные записи дошли до Кремля. Началось разбирательство.