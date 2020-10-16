Названы самые популярные направления у российских туристов из открытых 18 стран

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Составлен список самых популярных стран у российских туристов в текущем году.

Как сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, из открытых для россиян 18 стран наиболее привлекательными являются Турция, ОАЭ и Мальдивы. При этом только в августе в Турцию выехало около 440 тысяч россиян.

Прочие направления пока не пользуются спросом, в том числе - из-за условий въезда, сообщает «Национальная служба новостей».

Как сообщалось, Россия с 1 ноября возобновляет авиасообщение сразу с тремя странами. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Сербией, Японией и Кубой.

Также принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Беларусь.