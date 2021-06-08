Названы лидирующие по алко-криминалу российские города
Культурная столица лидирует в рейтинге российских городов, где чаще всего гражданами совершаются преступления в состоянии алкогольного опьянения. Вслед за Санкт-Петербургом идут Москва и Челябинск, а замыкает тройку лидеров Самара.
Аналитики компании «Delta Системы безопасности», изучив свыше 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года, пришли к выводу, что преступлений на пьяную голову с каждым годом становится только больше.
Как отмечают исследователи, в прошлом году рост числа соответствующих нарушений достиг 26% по сравнению с 2019-с годом в Москве, а в Челябинске — 2%. Эксперты объясняют значительный всплеск совершаемых преступлений в пьяном виде в столице РФ пандемией, поставившей жителей в тупик.
На третьем месте, как уже было сказано выше, Самара, за ней — Нижний Новгород и Казань. А самыми «непьющими» городами стали Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов, Курган.
Причём чаще всего граждане, выпив значительное количество алкоголя, становятся участниками конфликтных ситуаций (47% от общего числа правонарушений), на втором месте кражи (20-21%), на третьем — нарушение общественного порядка (13-15%), передаёт РИА Новости.
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