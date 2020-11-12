Названы главные отличия симптомов коронавируса от гриппа

Фото: pixabay.com

Коронавирус и грипп имеют схожие симптомы, однако заражение COVID-19 может также вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, одышку и температуру выше 38 градусов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, симптомы тяжелой формы коронавируса включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, а также спутанность сознания.

В этом случае необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Даже при легких симптомах COVID-19 к медикам должны обращаться люди с хроническими заболеваниями, а также пенсионеры, дети до пяти лет и беременные женщины, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19.

Люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны (более 80%) отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.