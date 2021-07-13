Названа способная защитить от всех штаммов коронавируса вакцина
Вакцина против COVID-19 «Спутник V» российского производства способна защитить от новых штаммов.
Таковы исследования Центра имени Гамалеи - разработчика препарата. Его результаты публикует журнал Vaccines. Вакцинация российским препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против разновидностей коронавируса, которые получили распространение в России: «альфа» (британский штамм), «бета» (южноафриканский штамм), «гамма» (бразильский штамм), «дельта» и его мутации (индийский штамм). Также вакцина эффективна против штаммов, выявленных в Москве, сообщает РБК.
Как сообщалось, в Москве 11 детей привили первым компонентом адаптированной вакцины против COVID-19 «Спутник V» российского производства.
Несовершеннолетние участвовали в клиническом исследовании.