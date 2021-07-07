Власти вводят вакцину от коронавируса московским детям
В Москве 11 детей привили первым компонентом адаптированной вакцины против COVID-19 «Спутник V» российского производства.
Несовершеннолетние участвовали в клиническом исследовании. Как заявил главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, в настоящее время возраст заболевших коронавирусом детей становится меньше. По его словам, привитые первой дозой дети чувствуют себя хорошо, осложнений у них не выявлено.
Всего в рамках исследования первую и вторую фазу пройдут дети в возрасте от 12 до 17 лет. Уже отобраны 100 человек, которые получат «Спутник V», сообщает РБК.
Напомним, итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний провел исследование эффективности применения российского препарата от коронавируса «Спутника V». Отмечается повышенная иммуногенность российского препарата