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Названа пугающая цифра смертей за год от коронавируса в России

Артем Денисов
9 февраля, 2021 01:03
1 мин
Артем Денисов
9 февраля, 2021 01:03
1 мин
больница
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом, для которых он стал как основной, так и косвенной причиной смерти, за апрель—декабрь прошлого года достигло 162 тысяч 249 человек, сообщил Росстат.

Таким образом, общая смертность в стране по итогам года возросла на 18% в годовом выражении, или на 323,8 тыс. человек, достигнув 2,124 млн умерших. Как сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением коронавирусом, сообщает РБК.

Как стало известно, от осложнений коронавируса вероятность смерти у людей азиатского происхождения и чернокожих выше, чем у представителей европеоидной расы.

К такому выводу пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.

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