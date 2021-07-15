Названа доля заболевших коронавирусом после вакцинации россиян
Доля российских граждан, которые заразились COVID-19 после вакцинации, не превышает 2,5%.
Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений коронавируса. Глава Минздрава сослался на практику. Как отметил министр, согласно исследованиям, клеточный иммунитет у переболевших людей сохраняется в среднем в течение полугода.
Минздрав рекомендует прививаться каждые шесть месяцев — как переболевшим, так и получившим прививку, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно о документе Минздрава, в котором перечислен список побочных реакций, которые могут возникнуть у человека после введения вакцин. Отмечается, что для вакцин к побочным проявлениям после иммунизации относятся «все, потребовавшие госпитализации либо закончившиеся летально». Также приводится перечень осложнений, которые могут быть после вакцинации.