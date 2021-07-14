«Всплыло» секретное письмо Минздрава РФ о «побочках» после вакцинации
На сайте министерства здравоохранения России размещён документ, в котором перечислен список побочных реакций, которые могут возникнуть у человека после введения вакцин.
Из него следует, что связь вакцинирования и смерти ни разу не установили, но это не изменяет статуса таких смертей как побочных проявлений вакцин. Документ подписан заместителем главы Минздрава РФ Евгением Камкиным. В документе отмечается, что для вакцин к побочным проявлениям после иммунизации относятся «все, потребовавшие госпитализации либо закончившиеся летально».
Также приводится перечень осложнений, которые могут быть после вакцинации. Речь идёт о появлении абсцесса или флегмоны в месте укола, шоковой реакции от прививки, судорогах. Также указывается «внезапная смерть, другие случаи летальных исходов, имеющие временную связь с прививками».
В письме говорится, что проявление побочных явлений у получившего прививку будет изучено, пишет издание «Накануне.ру».
Тем временем, Российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов поделиться с другими производителями вакцин технологией очистки, которая минимизирует риски появления побочных эффектов во время вакцинации.