Разработчик «Спутника V» очистит иностранные вакцины от побочных эффектов

Наука и медицина

Российский национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, который разработал препарат против коронавируса «Спутник V», готов поделиться с другими производителями вакцин технологией очистки, которая минимизирует риски появления побочных эффектов во время вакцинации.

Как отмечается, «качество» и «безопасность» «Спутника V» обеспечиваются за счет того, что при ее создании используется четырехступенчатая технология очистки. Также российская вакцина проходит обязательный контроль, включая анализ на наличие свободной ДНК, отмечает разработчик.

«Спутник V» создан на основе вектора аденовируса. В вакцине на месте кода аденовируса, который вызывает инфекцию, вставлен материал с кодом белка от шипа коронавируса. Он помогает организму вырабатывать антитела. Препарат требует хранения при температуре минус 18 градусов и выпускается в двух формах - замороженной и высушенной, вторая упрощает логистику.