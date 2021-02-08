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Названа дата отмены масочного режима в России

Артем Денисов
8 февраля, 2021 06:37
1 мин
Артем Денисов
8 февраля, 2021 06:37
1 мин
маски
pixabay.com

В России масочный режим, который действует из-за пандемии COVID-19, могут отменить к лету.

По словам отечественных ученых, для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация. При этом аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что отмена масочного режима может случиться уже в апреле. Это будет завесить от выработки коллективного иммунитета.

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что в случае массовой вакцинации от коронавируса отказаться от ограничений можно будет к концу года, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в Минздрав России в скором времени передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего COVID-19.

После этого будет получено разрешение на клинические испытания на больных коронавирусом, имеющих также ряд сопутствующих недугов.

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эпидемия
коронавирус
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