Назван еще один невероятный рекорд Юрия Гагарина во время исторического путешествия

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Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин, ставший первым человеком в истории, совершим полет в космос, установил и другой невероятный рекорд. Об этом написал американский журнал Popular Mechanics.

Гагарин стал первым человеком, совершим полет на гиперзвуковой скорости, сообщило издание. Космический корабль «Восток-1» с Гагариным при спуске на Землю превысил скорость в пять чисел Маха (более 6125,22 км/ч).

Рекорд советского космонавта повторил астронавт Алан Шепард - он вторым совершил полет на гиперзвуковой скорости.

Абсолютный рекорд полета на аппарате с гиперзвуковой скоростью поставил майор Военно-Воздушных сил США Уильям Найт. 3 октяря 1967 года он управлял самолетом на скорости 7274 км/ч.

Ранее Госдепартамент США в День космонавтики не упомянул Гагарина в поздравлении. В публикации на Facebook была прикреплена фотография американского астронавта.