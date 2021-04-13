Госдеп США «выкинул» из Дня космонавтики Юрия Гагарина. Рогозин назвал американцев «застарнцами»

Политика

Госдепартамент США на русскоязычной странице в Facebook опубликовал поздравление с Днем космонавтики.

При этом внешнеполитическое ведомство не упомянуло имя советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Кроме того, при публикации была прикреплена фотография американского астронавта.

Также поздравление было опубликовано в Twitter Госдепа, которые было адресовано американским астронавтам, без упоминания Гагарина.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин негативно оценил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики. В своем неофициальном канале в Telegram Рогозин написал, что американские политики поступили как «засранцы» и добавил, что такое поведение не должно характеризовать «сверхдержаву».