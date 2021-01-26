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Назван способ вернуть обоняние и вкус после заболевания коронавирусом

Артем Денисов
26 января, 2021 01:31
2 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 01:31
2 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Во время COVID-19 у многих людей пропадают вкус и обоняние.

Как сообщил невролог, нейрофизиолог Александр Будик, предполагается, что при коронавирусе нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушаются и не успевают дойти до вкусовых рецепторов, либо повреждаются сами рецепторы. Отмечаются случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений.

Чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, эксперт советует ежедневно несколько раз в день по 20 секунд воспринимать сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться вкусовые ощущения, сообщает радио Sputnik.

Как сообщалось, COVID-19 приводит к серьезным проблемам с кожей. Коронавирус воздействует практически на все системы человеческого организма. Не стала исключением и кожа, которая серьезно страдает от инфекции. Так, косметологи наблюдают ухудшение качества кожи у переболевших клиентов.

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