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Эксперт рассказал о проблемах с кожей из-за воздействия коронавируса

Артем Денисов
24 января, 2021 23:32
1 мин
Артем Денисов
24 января, 2021 23:32
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

COVID-19 приводит к серьезным проблемам с кожей.

По словам врача-дерматолога Станислава Арканникова, коронавирус воздействует практически на все системы человеческого организма. Не стала исключением и кожа, которая серьезно страдает от инфекции. Так, косметологи наблюдают ухудшение качества кожи у переболевших клиентов.

Это связано с повреждением иммунной системы. Как отмечает Арканников, по коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо отсутствуют, сообщает радио Sputnik.ru.

Ранее глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в ученым удалось создать тест-систему на коронавирус, которая даёт результат в течение 90 минут.

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