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Назван размер штрафов за нарушение правил по удаленке в Москве

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 14:01
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фото: Pixabay

За несоблюдение указа мэра Москвы Сергея Собянина о необходимости отправить на удаленку с 5 октября не менее 30 процентов сотрудников предусмотрены штрафы.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица - от 30 тысяч до 50 тыс. рублей и для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

По словам министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления города Евгения Данчикова, озвученные меры необходимы для борьбы с коронавирусом, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что столичная полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро.

темы
Москва
общество
бизнес
коронавирус
удаленка
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