Назван размер штрафов за нарушение правил по удаленке в Москве

фото: Pixabay

За несоблюдение указа мэра Москвы Сергея Собянина о необходимости отправить на удаленку с 5 октября не менее 30 процентов сотрудников предусмотрены штрафы.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для предпринимателей без юрлица - от 30 тысяч до 50 тыс. рублей и для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

По словам министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления города Евгения Данчикова, озвученные меры необходимы для борьбы с коронавирусом, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что столичная полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро.