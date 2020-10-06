Назван хитрый способ избежать перевеса в аэропорту

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Авиапассажиры поделились хитростями, которые позволят избежать перевеса багажа в аэропорту. Об этом сообщает Daily Express.

По мнению путешественников, «лишней» в чемодане является любая вещь из джинсовой ткани: брюки, куртки или рубашки. Можно оставить такую одежду дома, если же такой возможности нет, то лучше ее одеть на себя. Эти вещи много весят и занимают много места.

Некоторые туристы советуют не сообщать на стойках регистрации о ручной клади. При этом сумка должна выглядеть легкой.

Также туристам лучше не брать с собой громоздкие электроустройства, например, фен, который, как правило, есть в номере отеля, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что программу туристического кешбэка продлили на новых условиях до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.