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Программу туристического кешбэка продлили на новых условиях до 10 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В программе смогут принять участие не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. По новым условиям, минимальная продолжительность тура снижена с 4 до 2 ночей, стоимость путевки не ограничивается, хотя раньше она должна была стоить не менее 25 тыс. рублей.

Максимальный возврат увеличен до 20 тыс. рублей вместо прежних 15 тыс. Обязательным условием осталась оплата картой «Мир», пишет «Интерфакс». Кешбэк начисляется автоматически в течение 5 дней после оплаты тура.

Даты начала и окончания продаж туров с кешбэком будут объявлены позже.

На первом этапе продажа туров с кешбэком осуществлялись с 21 по 28 августа. Поездку в рамках программы нужно было совершить до конца 2020 года.