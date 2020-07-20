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Назван источник проникновения коронавируса в Россию

Дмитрий Байков
20 июля, 2020 09:49
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фото: Pixabay

Коронавирус был завезен в Россию не из Китая, а в большей степени из Европы. К такому выводу пришли специалисты Сколковского института науки и технологий.

Согласно данным исследований, коронавирусную инфекцию в Россию завезли как минимум 67 независимых носителей. Отмечается, что почти все случаи связаны в основном с Европой,

Сейчас в России есть по меньшей мере девять вариантов COVID-19. Завоз вируса в разные регионы страны происходил с конца февраля по начало марта, пишет «РИА Новости».

Ранее в Министерстве обороны России заявили о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.

Сегодня из госпиталя имени академика Бурденко выписана вторая группа добровольцев, которая состоит из 20 человек.

темы
Европа
общество
коронавирус
Россия
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