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Назвали дату открытия кинотеатров в Подмосковье

Анастасия Красильникова
15 июля, 2020 23:08
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В Подмосковье с 1 августа заработают кинотеатры и возобновится проведение мероприятий, организуемых органами исполнительной власти. Об этом гооврится в постановлении губернатора Московской области.

Согласно документу, кинотеатры смогут возобновить работу при соблюдении всех рекомендаций по профилактике COVID-19, пишет «Интерфакс».

Также подмосковные власти решили возобновать проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с их участием.

Ранее стало известно, что в Московской области 15 июля стартуют первые смены в загородных лагерях для детей.

темы
культура
общество
Подмосковье
кинотеатр
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