Общество
Назвали дату открытия кинотеатров в Подмосковье
15 июля, 2020 23:08
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Фото: Pixabay
В Подмосковье с 1 августа заработают кинотеатры и возобновится проведение мероприятий, организуемых органами исполнительной власти. Об этом гооврится в постановлении губернатора Московской области.
Согласно документу, кинотеатры смогут возобновить работу при соблюдении всех рекомендаций по профилактике COVID-19, пишет «Интерфакс».
Также подмосковные власти решили возобновать проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с их участием.
Ранее стало известно, что в Московской области 15 июля стартуют первые смены в загородных лагерях для детей.
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