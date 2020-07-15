Общество
В Подмосковье стартует первая смена в детских лагерях
15 июля, 2020 00:03
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Фото: pixabay.com
В Московской области 15 июля стартуют первые смены в загородных лагерях для детей.
Однако из-за эпидемии коронавируса межотрядных мероприятий не будет. Все вожатые перед началом смены сдали тесты на коронавирус. Кроме того, родителей и гостей на территорию пускать не будут.
В самих отрядах должно быть не более 20 человек, однако отмечается, что дети скучать не будут.
Отмечается, что с 15 июля заработают только 15 лагерей, а заключение Роспотребнадзора получили 56, сообщает телеканал «360».
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