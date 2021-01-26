Назначаемый онкобольным препарат оказался мощным лекарством от коронавируса

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Группа ученых из Нью-Йорка и Сан-Франциско изучила влияние противоракового препарата плитидепсин на коронавирус и пришла к выводу, что он в 27,5 раз эффективнее, чем ремдесивир. Последний рекомендован для использования во многих странах и даже в России, однако доказанного влияния на течение болезни нет.

Исследование опубликовано в журнале Science. В нем говорится, что в отличие от других лекарств плитидепсин воздействует не на белки вируса, а белки клеток, используемых для репликации.

Плитидепсин продается под торговой маркой «Аплидин». Действующее вещество получают из морских животных асцидий.

Право на препарат принадлежит компании PharmaMar. В 2017 году компании отказали в разрешении на продажу из-за большого количества побочных эффектов. В 2020 году суд аннулировал решение.

Ученые из США, Великобритании и Испании доказали, что он имеет лекарственное значение в лечение коронавируса. Препарат подавляет активность вируса эффективнее, чем ремдесивир, так как воздействукт на белок, играющий важную роль в жизненном цикле SARS-CoV-2.

Ранее создатель «Новичка» Леонид Ринк изобрел лекарство для избавления от коронавируса.