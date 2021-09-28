«Наверху заставляют»: директора красноярского техникума уволили за поддержку КПРФ на выборах

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Директора Назаровакого аграрного техникума имени Аркадия Вепрева в Красноярском крае Николая Мальцева уволили за поддержку кандидата от КПРФ на минувших выборах. Об этом глава учебного заведения рассказал сам.

По его словам, за пару недель до выборов в техникум из Красноярска прибыла сотрудница администрации региона с целью выяснить, какая обстановка царит в учреждении перед голосованием. Кроме того, ее интересовала личная позиция директора. Мальцев не стал скрывать, что поддерживает коммуниста Бориса Мельниченко, но при этом подчеркнул, что никому своё мнение не навязывает, не агитирует.

Буквально за пару дней до старта выборов Мальцев получил уведомление о прекращении контракта. При этом директору образовательного учреждения даже не стали пояснять причину данного решения.

«Я слышал только то, что “наверху заставляют уволить”», - подчеркнул глава техникума.

Сейчас активисты собирают подписи под петицией в защиту Мальцева, хотят направить их после губернатору, в Министерство сельского хозяйства и образования края.

Всё дело в том, что Мальцев завоевал любовь и доверие граждан своими делами — пять лет назад свыше 50% площадей техникума находились в полуразрушенном состоянии, к настоящему моменту их число сократилось до 18%. Кроме того, ему удалось выстроить партнерские отношения с рядом промышленных предприятий.

В региональном Министерстве образования ситуацию подробно комментировать не стали, сослались лишь на то, что директор техникума пока пребывает на больничным, передаёт NGS24.RU.

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