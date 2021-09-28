«Как же я жить без вас буду?»: в Улан-Удэ «похоронили» выборы
На центральной площади в Улан-Удэ состоялось «прощание» с российскими выборами. «Похоронивших» процедуру избрания активистов вызывали в полицию.
Театрализованное представление было организовано лидером регионального отделения партии «Яблоко» в Бурятии Натальей Семёновой и общественником Алексеем Карнауховым. Они принесли на площадь красный гроб с надписью «выборы», после чего Семёнова стала оплакивать «умершее» явление, приговаривая «Да как же я жить без вас буду? Совсем молодые». Когда представление закончилось, гроб унесли на плечах, а после к активистам пришли силовики — принесли повестки за проведение несанкционированного митинга.
«Помолитесь за нас, если нас отправят по маршруту выборов», — написала Семёнова в своём Instagram-аккаунте.
Ранее в России предложили сделать дни голосования нерабочими с целью повысить явку.