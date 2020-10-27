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Общество
Навальный загостился. Блогер начал раздражать немцев
27 октября, 2020 10:49
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фото: Flickr
Немцы начали высказывать недовольство поведением российского блогера Алексея Навального, который проходит курс реабилитации в Берлине.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, обвиняющих Навального в «злоупотреблении правом гостя».
Граждане Германии остались недовольны нападками блогера на бывшего канцлера Герхарда Шредера, которого оппозиционер назвал «мальчиком на побегушках у Путина».
По мнению немцев, будучи гостем, Навальный не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику страны, а также российский блогер позволяет себе националистические и ксенофобские заявления, сообщает телеграм-канал «RT».
Ранее Навальный назвал стоимость своего лечения в берлинской клинике «Шарите».
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