Наушники и колонки больше не нужны: звук будет попадать прямо в голову

фото: Pixabay

Израильские инженеры создали уникальную акустическую систему SoundBeamer, которая направляет звуки прямо в уши слушателя. Об этом сообщило агентство Associated Press.

SoundBeamer отслеживает положение головы слушателя и направляет сфокусированные звуковые лучи прямо в уши, при этом не блокируя окружающие звуки.

Примечательно то, что на небольшом удалении от слушателя другой человек музыку практически не слышит, а на расстоянии метра ее уже не слышно совсем, пишет «Naked Science».

«Роскосмос» «утрет нос» Илону Маску: в России создадут многоразовую ракету.

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в корпорацию «Роскосмос») приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ».