Нацполиция Испании подтвердила задержание украинского политического активиста Анатолия Шария
Национальная полиция Испании подтвердила появившуюся сегодня в СМИ информацию о задержании украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария.
Напомним, его подозревают на родине в госизмене, но это не единственное уголовное дело, которое против него возбуждено. В ведомстве пояснили, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру. К настоящему моменту местные правоохранительные органы не могут предоставить более развёрнутый комментарий по текущей обстановке, передает РИА Новости.
Позже появилась информация что оппозиционного политика будут судить на Украине. Об этом заявил представитель лидера страны Владимира Зеленского.
Напомним, Шарий прокомментировал новость о своем задержании репостом фотографии в Telegram-канале.