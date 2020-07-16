По состоянию на 16 июля 10:30
Заболевших752 797
За последние сутки6 428
Выздоровело531 692
Умерло11 937
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Национальный совет Украины проверит радио «Шансон» «на язык»

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 15:43
1 мин
1
фото: Pixabay

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку радио «Шансон». Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Отмечается, что в связи с нарушением законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке назначена внеплановая проверка.

Мониторинг вещания радио «Шансон», проведенный 2 июня текущего года, выявил, что доля песен на украинском языке, транслируемых в течение нескольких часов, составляла 34 процента. При этом законодательством предусмотрено, что она должна быть не менее 35 процентов от общего объема песен, звучащих в эфире, пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против продления карантина более, чем на месяц.

темы
Украина
общество
язык
1 мин