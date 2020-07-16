Общество
Национальный совет Украины проверит радио «Шансон» «на язык»
16 июля, 2020 15:43
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фото: Pixabay
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку радио «Шансон». Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.
Отмечается, что в связи с нарушением законодательства о размещении в эфире песен на украинском языке назначена внеплановая проверка.
Мониторинг вещания радио «Шансон», проведенный 2 июня текущего года, выявил, что доля песен на украинском языке, транслируемых в течение нескольких часов, составляла 34 процента. При этом законодательством предусмотрено, что она должна быть не менее 35 процентов от общего объема песен, звучащих в эфире, пишет «РИА Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил против продления карантина более, чем на месяц.
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