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Национальный парк Галапагосских островов открыли для туристов

Дмитрий Байков
15 июля, 2020 08:50
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фото: Pixabay

Национальный парк и морской заповедник Галапагосских островов, которые были закрыты из-за коронавируса, открыли для посещений. Об этом сообщили в Минприроды Эквадора.

Однако все приезжающие на острова в обязательном порядке должны будут носить защитные маски и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Также будет ограничено время пребывания рядом с населенными портами, пишет «РИА Новости».

Галапагосские острова – архипелаг вулканического происхождения в Тихом океане, который считается одним из лучших мест на планете для наблюдения за дикими животными. Архипелаг составляет провинцию Эквадора и лежит на расстоянии около 1000 километров от материковой части страны. Галапагосы известны большим количеством видов растений и животных, многие из которых не встречаются больше нигде.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны, которые объявили о готовности принимать российских туристов.

темы
туризм
Общество
Галапагосские острова
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