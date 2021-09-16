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Нашлась потерявшаяся собака в аэропорту Домодедово
16 сентября, 2021 17:58
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qpmedia.ru
В аэропорту Домодедово в Москве нашли собаку по кличке Ева, которая пропала шесть дней назад. Почти неделю поиски вели сотрудники авиакомпании, кинологи и волонтеры. Затем к ним присоединилась хозяйка собаки, в общей сложности помощь оказали 50 человек.
Для того, чтобы выловить его, кинологи придумали оставить личные принадлежности собаки в переноске, а в мисочку положить любимую еду.
«План сработал! Ева вышла к переноске», — торжественно заявил представитель аэропорта.
Собаку уже вернули хозяйке.
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