Домодедовские таксисты придумали схему с отменой заказов
Журналист Милослав Чемоданов рассказал в Facebook о новых методах таксистов по поиску заказов. Оказалось, местные бомбилы вызывают Uber к аэропорту Домодедово. Когда водитель подъезжает, они сбрасывают заказ, чтобы исчерпать лимит на два бесплатных въезда за два часа.
О схеме журналист узнал на собственном опыте. Без задней мысли он вызвал такси, находясь у аэропорта. В ответ на заказ в приложении появилось сообщение от водителя: «А что, вы таксист, что ли?». Чемоданов возразил ему, на что получил следующее сообщение: «Брат, если ты таксист, то просто отмени заказ по-человечески». Чемоданов подумал, что водитель неадекватный. Но он всё-таки убедил убедил собеседника, что он не таксист.
Уже в дороге таксист рассказал Чемоданову о схеме, по которой водители избавляются от конкурентов. Оказалось, что приехать в Домодедово таксисты могут не более двух раз за два часа на 15 минут. Раньше таких ограничений не было, а сейчас настало время борьбы с конкурентами.