Нарушения на одном из производств вакцины «Спутник V»: подробности
Как сообщала «Русская планета», эксперты Всемирной организации здравоохранения выявили несколько нарушений на предприятии российской компании «Фармстандарт-УфаВИТА», которая производит вакцину от коронавируса «Спутник V».
Итоги инспекции не ставят под сомнение качество вакцины. Кроме того, производитель уже начал устранять замечания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Замглавы министерства здравоохранения России Сергей Глаголев сообщил, что вакцина проходит через «многоступенчатую систему контроля качества и до пациента «такой препарат [с отклонениями от нормы] никогда не дойдёт», пишет «Коммерсант».
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, производитель «Спутник V» исправил вызвавшие замечания ВОЗ нарушения.
По результатам инспекции специалисты выразили свою обеспокоенность по шести пунктам. Речь идет о «целостности данных и результатах тестов во время производства и проверки качества» препарата, «адекватности мер» по снижению рисков перекрёстного загрязнения вакцины и системы отслеживания истории партий произведённой вакцины «Спутник V».
Как следует из документа ВОЗ, речь идёт о недочётах на конкретном заводе, которые неприменимы к каким-либо другим производителям вакцины, сообщают «Открытые медиа».