Качество вакцины под сомнением? ВОЗ выявила нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нашла нарушения на заводе по производству вакцины «Спутник V» в Уфе. Речь идет о предприятии «Фармстандарт».
Об этом написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
После появления информации о выявленных ВОЗ нарушениях Минпромторг России сообщил - результаты проверки не ставят под сомнение качество «Спутника V».
ВОЗ проверила 4 площадки из 7. Замечания есть к работе одной.
Среди нарушений называются проблемы с полной прослеживаемостью, идентификацией и историей партий Гам-COVID-Вак и лекарственных субстанций I и II через системы SAP, а также с валидацией стерильной фильтрации Гам-COVID-Вак, вопросы качества линий розлива и халатов операторов асептического розлива.
После устранения нарушений ВОЗ проведет повторную инспекцию.
Ранее сообщалось, что Словакия свернет вакцинацию «Спутником V».